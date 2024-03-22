兩岸國際

花蓮5.3級地震17縣市有感

台灣花蓮縣昨日發生黎克特制5.3級地震，震源深度20.3公里。地震發生在晚上6時49分，震央位於秀林鄉，在花蓮縣政府西北方13.2公里，17個縣市有震感。（綜合報道）
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