發現電杆鳥巢上海派獎金

上海市一名男子近日拍到浦東供電公司張貼通告稱，首位發現電杆有鳥巢並提供資訊者可獲獎勵50元人民幣（約55港元）。公司工作人員回應稱，因鳥巢搭建會影響電力線路，此做法旨在減少電網安全隱患，目前已撤下有關通告。（綜合報道）