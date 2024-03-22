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西藏人大前副主任認受賄
四川省成都市中級人民法院昨日一審公開開庭，審理西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛受賄、國有公司人員濫用職權一案。他被指控直接或通過其親屬非法收受財物共計折合約4,398萬元人民幣（約4,845萬港元），他當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。（綜合報道）
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