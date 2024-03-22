錦江快艇撞河堤5傷 項目停運

【本報綜合報道】四川省成都市錦江周日發生快艇撞河堤事故，造成5人受傷。網傳現場畫面顯示，有乘客受傷並昏迷。涉事快艇為成都九昱文化旅遊發展有限公司營運的「夜遊錦江」水上遊船項目，公司周一就事件致歉。成都市交通、文旅等多個部門介入調查，快艇駕駛員被控制，涉事遊艇項目已停運整頓。

船上多名乘客不同程度受傷，其中一名女子面部傷勢嚴重，並陷入昏迷狀態。另一名男子頭部亦有血漬，但可正常行走。在現場附近清潔工表示，周日下午突然傳出一聲巨響，還以為有炸彈爆了，之後快艇一支箭般飛上半空，再撞上河堤。目擊者張女士稱，事件中兩名乘客被拋落水，其後獲救上岸。

公司認船員操作不當 成都九昱文化旅遊發展有限公司周一透過微信公眾號「錦江游船」發通報稱，周日下午3時40分在錦江東湖公園至石牛堰段，公司一艘快艇因船員操作不當碰撞堤岸，致4名遊客和1名船員受傷。傷者於下午4時送抵醫院救治，目前兩人已出院回家，其餘3人仍留院觀察，無生命危險。公司的母公司為成都市文旅集團，屬國營企業。