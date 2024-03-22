山西旅巴撼牆事故 團友多逾60歲

【本報綜合報道】山西省臨汾市鄉寧縣西交口鄉境內G59呼北高速（北呼方向）西家塔隧道周二發生嚴重車禍，一輛載有51人的旅遊巴在隧道內撞牆，造成14死37傷。車上乘客是參加「老年跟團遊」，大部分人年齡為60至70歲，團費約2,000元人民幣（約2,200港元）。有報道引述傷者稱，事發時車上多數人未佩戴安全帶。

造成14死37傷 事發時車上載有48名遊客、一名領隊、一名導遊和一名司機，司機在事故中身亡，全部傷者已分別被送往鄉寧縣人民醫院以及河津市人民醫院救治，當中至少兩人正在深切治療部接受治療。一名傷者的女兒魏女士稱，其母今年70歲，家住江蘇省鎮江市丹徒區，與同村14、15名村民一起報名參加旅行團，周一從鎮江出發，原定下周日回程。魏母稱，事發時旅遊巴正常行駛，駛入隧道後疑開上路旁石壆釀禍。

涉事的江蘇東山國際旅行社鎮江營業部工作人員解女士表示，本次長者旅行團項目名為「陝西大全景精品純玩雙臥七日遊」，行程包括前往山西臨汾、陝西延安、西安、渭南、河南三門峽等地遊玩。她透露，車上遊客均已購買保險，至於涉事旅遊巴司機由地接社安排，所以不清楚。