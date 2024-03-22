高雄旅巴撞涵洞 車頭削頂1死

【駐台記者宋江誠報道】台灣高雄市仁武區周三晚發生恐怖車禍，一輛載有27人的旅遊巴因未注意涵洞限高直駛，撞上涵洞造成車頭「削頂」，一人當場喪命，另有14人受傷。交通部公路局昨天指出，事故車輛並無違規紀錄，但司機近6年涉及3宗違規，包含倒車未注意人車等。司機當日連續開車近15小時，依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

司機連續開車近15小時 事發於周三晚上8時半左右，鄧姓男司機駕旅遊巴，載着台塑南亞退休員工聯誼會成員及家屬到阿里山一日遊，回程時駛經水管路西向東方向。鄧男疑為節省時間而提早切入地下道慢車道，但卻未注意到限制高度，導致車頭撞上高速公路下緣涵洞。鄧男事後被警方帶回調查，他並沒酒駕，但旅行團當日清晨5時半就集合出發，有沒有疲勞駕駛或超時等問題，仍需進一步調查。

公路局表示，涉事車輛為楓滿遊覽車公司KAA-9755號旅遊巴，於2021年11月出廠，車輛車籍正常，最近在去年10月6日檢驗，下次定檢日為今年11月3日，事故車輛出廠至今尚無違規。鄧男駕籍均正常，但近年曾涉及倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、違規臨時停車，均已經結案。