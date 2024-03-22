撞斷樓梯欄杆 小學生墜下昏迷

【本報綜合報道】青海省西寧市有小學生近日在校內與同學玩耍時，因撞至樓梯欄杆鬆脫從高墮下受傷。受傷學生的母親表示，兒子顱骨被切走三分之二，仍在深切治療病房昏迷中，隨時有生命危險。她指樓梯欄杆非常容易斷掉，起不到保護作用，因此質疑建築質量有問題。

顱骨被切走三分之二 事發於西寧市城西區五四小學，學生家長陳女士周二表示，上周四下午約3時半，其10歲兒子陳××在樓梯口與同學玩耍時，被同學推了一下，背部撞到樓梯護欄，其中兩條欄杆隨即脫落，陳××頭向下從4樓跌落3樓。送院後被診斷為「急性硬膜下出血」，接受手術後目前仍未甦醒。陳女士稱，學校和教育局至今對此事未有一個說法。

西城區聯合工作組周二晚通報，五四小學三年級學生陳××上周四在課間休息時，與多名同學在走廊嬉戲，推撞中陳××背部撞至護欄造成欄杆斷裂墮下，導致頭部受傷。校方將他送至青海大學附屬醫院搶救，目前在診療觀察。針對學校護欄質量問題，工作組已委託專業機構鑑定並實地調查，將根據調查結果認定責任，嚴肅處理。事發教學樓於2020年才招標興建，中標公司為大秦建設集團有限公司。