節約用水新規 5月起實施

內地首推出農業工業服務業定額管理 國務院日前公布《節約用水條例》（下稱《條例》），自本年5月1日起施行，為全國首部節約用水行政法規。《條例》以水資源可持續利用為目標，建立健全節水制度政策體系，以法治方式和途徑實現水資源節約集約高效利用，促進全社會節約用水，推進生態文明建設。

《條例》共6章52條，主要規定內容包括加強用水管理、完善節水措施、強化保障監督、嚴格法律責任。當中包括對主要農作物、重點工業產品和服務業等實行用水定額管理，水資源嚴重短缺地區、地下水超採地區應嚴格控制高耗水產業項目建設；並引導農業生產經營主體合理調整種植養殖結構和農業用水結構，推進工業節水減排，促進非常規水利用。

此外，健全農業用水精準補貼機制和節水獎勵機制，引導金融機構加大對節水項目的融資支持力度，將節水目標完成情況納入對地方人民政府及其負責人考核範圍；同時對使用國家明令淘汰的落後的、耗水量高的技術、工藝、設備和產品等違法行為，規定相應法律責任。

條例建立用水計水量 水利部全國節約用水辦公室政策處相關負責人表示，《條例》把水資源集約利用的要求，貫穿經濟社會發展全過程和各領域，將進一步推動國家節水行動落地見效。水利部水利水電規劃設計總院副院長李原園指，《條例》建立了節水計量和統計制度。在用水計水量方面，要求對不同水源、不同用途的水分別計量。在節水統計方面，提出建立節水統計調查制度，定期公布節水統計訊息。

針對節水產業發展面臨的難題，中國水利水電科學研究院副院長王建華說，《條例》鼓勵企業和研究機構開展節水技術的研發和推廣，提高節水產品的市場競爭力。同時，《條例》針對水資源嚴重短缺地區、地下水超採地區，設定了分區分類管控制度。本報綜合報道