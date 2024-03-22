台公寓坍塌毀多車 初判老舊疏維修

已閒置6至8年

由於坍塌發生時正值深夜，很多已入睡的民眾被巨響吵醒，紛紛出來查看，發現公寓2、3樓外牆全面倒塌。警消單位到場後，因擔心公寓再次坍塌，立即封街並實施交通管制，同時聯絡屋主到場。坍塌的公寓本來是做家具生意，停業後已閒置6至8年，期間因無人承租而丟空。