與貼身保鏢不倫戀判賠18萬 台總統府前發言人上訴

尤達卡

【本報綜合報道】台灣總統府前發言人尤達卡（Kolas Yotaka）去年被揭秘戀已婚的貼身保鏢李世勳，總統府火速准她辭職撇清關係。花蓮地方法院民事庭周二判尤達卡應賠李世勳妻子75萬元（新台幣‧下同，約18.4萬港元）。尤達卡表明將上訴，周三強調：「沒做的事不能吞。」

尤達卡被指受民進黨徵召參選花蓮縣長期間，與李世勳發生不倫戀，李妻狀告她並索償100萬元（約25萬港元）。花蓮地院一審判決理由是尤達卡自前年10月下旬起，即與李在通訊應用程式中有超乎工作關係、甚至一般朋友正常社交往來程度的曖昧對話，後來更有親密肢體接觸、計劃懷孕同居及討論處理李婚姻現況的行為。庭上審酌其經濟能力、社會地位，以及對原告婚姻家庭生活破壞程度等情況，作出上述判決。

斥先入為主的不公判決 尤達卡及李妻均未出庭，雙方已表明會上訴。尤達卡周二批評，有關媒體誣指二人不倫，花蓮地院的判決結果令她震驚，形容是先入為主的不公判決。她周三在社交平台感謝朋友關心，稱「咖啡可以喝，但沒做的事不能吞，喝完會繼續戰」；又稱不想用仇恨的語氣說話，相信真正的公義會出現。