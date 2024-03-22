TikTok剝離母企法案 美參院擬舉行聽證會

【本報綜合報道】美國眾議院早前通過要求中國字節跳動剝離TikTok美國業務的法案，現時交由參議院審議。參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）周三表示，擬就上述TikTok相關法案舉行公開聽證會，強調最重要是做得對，但未透露下一步的確實時間表。

將休會直至下月8日

參議員聽取國家情報總監辦公室和司法部官員閉門簡報，由坎特韋爾、參議院情報委員會主席沃納（Mark Warner）等人主持。坎特韋爾表示，參議員想要立法解決有關TikTok的疑慮，但指出，重點在於要有工具來制止外國行為者做出可能傷害美國公民的有害事情。她強調，參議院會完成這件事，不會拖拖拉拉。