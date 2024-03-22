華企舉報遭境外黑客網攻

【本報綜合報道】國家安全部微信公眾號昨日發文指，境內一間高新科技企業曾向國家安全機關反映，正遭受境外網絡勒索攻擊，相關訊息化系統及數據被加密鎖定，生產經營活動被迫停止。國家安全機關調查發現，涉事境外某黑客組織更滲透數百家企業和政府單位網絡系統，及時向有關部門通報預警，提前採取防範應對措施。

當局調查揭亦滲透政府系統 國家安全機關接到上述舉報後，立即派出專業人員開展深入調查，通過現場了解情況和技術取證分析，協助企業迅速判明境外攻擊源頭，清除木馬病毒程式，修復技術安全漏洞，全面恢復該企業正常生產經營。國家安全機關進一步調查以從源頭消除風險隱患，發現除上述企業外，實施本次勒索攻擊活動的境外黑客組織，另對中國大量企業和政府單位網絡系統準備開展更大規模的犯罪活動，最終成功防範並避免重大經濟損失和敏感數據資料洩露。

文章指出，勒索軟件是黑客用來挾持用戶網絡並實施勒索的慣用伎倆，攻擊者會趁機竊取受害者的敏感數據和涉密資料，可能嚴重危害中國國家安全。文中提出4大防範措施，包括提升防護意識，謹慎打開可疑電郵；強化防控措施，配置高強度訪問策略、及時升級軟件版本等；制訂應對預案，實施異地數據備份或隔離部署；並配合核查取證，打擊違法犯罪。