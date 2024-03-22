美印太司令：陸仍擬2027年前準備攻台

【本報綜合報道】美國印太司令部司令阿奎利諾周三出席眾議院軍事委員會聽證會時表示，中國正以二戰以來前所未見的規模，建設軍隊和核武庫，反映其仍然決心在2027年之前，做好攻台的準備。他又形容，中國、俄羅斯、北韓和伊朗是「新生邪惡軸心」。

稱華俄朝伊朗為新生邪惡軸心 阿奎利諾聲稱，中國雖然面臨經濟挑戰，但國防預算近年仍增長16%，達到逾2,230億美元（約1.74萬億港元）；而他上任3年以來，解放軍增加了400多架戰鬥機以及20多艘主要戰艦。他又指，自2020年以來，解放軍的彈道導彈和巡航導彈庫存增加了一倍，且一直演練與對台行動相關的各種任務，例如模擬以海上和空中封鎖包圍台灣。

阿奎利諾關注中國和俄羅斯建立更牢固的關係，指兩國可能是試圖挑戰西方的團結，並最終改變世界舞台上的權力平衡。阿奎利諾稱，兩個威權主義國家的合作令全球安全環境不再一樣，形容目前是他從軍40年以來所見過最危險的環境，而中俄加強關係，是造就這個情況的一大原因。阿奎利諾補充道，北韓和伊朗都尋求向俄羅斯提供用於烏克蘭戰事的武器，是俄羅斯與北韓和伊朗擴大合作的迹象，「全世界應該關注」。

中國外交部發言人林劍昨日指，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉，會繼續以最大的誠意爭取和平統一前景，底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。

阿奎利諾