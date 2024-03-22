被指設戰爭稅籌軍費 台澄清無研徵收問題

台灣財政部長莊翠雲周三透露，央行、金管會及財政部去年舉行「金融兵推」，指一旦兩岸開戰可考慮增加稅、費，籌措戰備資金，外界解讀將徵收戰爭稅。財政部事隔一天發出聲明，澄清現階段並沒有為籌措軍費，研議戰爭稅（費）的徵收問題。

立法院財政委員會周三舉行質詢，國民黨立委賴士葆問及財政部參與金融兵推的情況。莊翠雲指出，去年10月和12月均舉行金融兵推，財政部是參與部會之一，今年現時為止還未舉行金融兵推。她表示，金融兵推重點是財力動員，配合國防部整體規劃、演練情形，包括戰爭費用籌措及預算轉換，還有配合中央銀行與金管會，加強金融外匯管制，而關務署會提升軍用品通關便捷化。

賴士葆詢問，過去金融兵推有沒有討論到如果真的打仗，萬一資金調度可能不夠，可能需要加稅的問題。莊翠雲則答覆，加稅可能是其中一個考慮項目，並與戰費籌措有關。賴士葆追問，籌措戰備資金可能要加稅，莊翠雲則指向民眾收錢均要立法。

國安局長蔡明彥昨日稱，相關討論在研議過程中。惟行政院發言人林子倫則指，研議徵戰爭稅一事並非事實，一切以行政院發布為主。

財政部同日表示，為便利全民防衞動員業務運作，行政院設有行政院動員會報，指導各部會推動各項動員事務。相關部會均於每年定期召開會議，分別策訂各項動員準備方案，並參與國防部演訓驗證，就各項想定模擬情境，回應處置狀況，驗證財力等動員運作機制，以備不時之需。財政部強調，現階段沒有研議戰爭稅（費）的徵收問題。

解放軍單日37艦機逼近台 此外，解放軍東部戰區海軍某護衞艦支隊艦艇編隊近日聯合空軍和海警，輾轉多個海域，開展多課目、跨晝夜實戰化訓練。截至當日上午6時前的24小時內，台軍偵獲解放軍軍機32架次、軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中20架次軍機逾越海峽中線，進入台灣西南、東南及東部空域。一架無人機長航穿過巴士海峽，繞越到台灣東部距花蓮僅44海里空域。本報綜合報道