斯洛伐克熊殺人 進入緊急狀態

【本報綜合報道】斯洛伐克北部城鎮利普托夫斯基米庫拉什政府周一表示，過去3天內發生兩宗熊襲擊人事件，造成一人死亡及5人受傷。當局目前尚未抓獲該隻熊，並宣布進入緊急狀態。

3日造成一死5傷 上周五發生首宗熊襲擊人事件，一名31歲白羅斯女子與同伴在城鎮附近山谷的森林地區散步時，突然遭一隻棕熊襲擊，兩人分頭逃離。女子最終被發現伏屍峽谷底部，當局周一公布初步調查結果稱，她在逃亡期間摔倒致死，並非被熊咬傷後死亡。棕熊周日再次出沒，抓傷包括一名10歲女童在內合共5人，其中兩人因肩部或頭部受傷而送院治理，當局派遣6支武裝巡邏隊追捕牠。

當地政府表示，過去數天有不少民眾目擊熊出沒情況，並拍下影片上傳至社交網，顯示牠在街頭橫衝直撞，甚至猛撲試圖攻擊逃跑的路人，嚇得周圍途人四散逃離。斯洛伐克近年發生多宗熊襲擊事件，2021年更發生致命襲擊事件，有官員認為應放寬保護熊隻，允許人們適量狩獵，控制其日漸增加的數量。