傳診所員工圖窺凱瑟琳病歷

凱瑟琳

【本報綜合報道】英國威爾斯王妃凱瑟琳一直未公開說明腹部手術情況，健康引起外界關注。當地傳媒周二引述消息報道，負責手術的私家醫院倫敦診所（London Clinic）至少一名員工試圖查閱凱瑟琳的病歷時被斷正，當事人已經得悉事件。該醫院過往多次接待和診療英國王室成員，今次事件被視為重大安全漏洞。

凱瑟琳今年1月在位於倫敦市中心馬里波恩的倫敦診所接受治療，有人聲稱她的私隱外洩，負責人於是展開調查。內部人士透露，醫院高層立即與凱瑟琳和其丈夫王儲威廉的官邸肯辛頓宮取得聯繫，並保證將全面調查。全體醫護人員對指控感到非常震驚，並就一位值得信賴的同事有可能對這種違反信任和道德的行為負責，感到非常痛心。

有人稱私隱外洩 任何英國國家衞生事務局或私人醫療機構員工，未經機構數據控制者同意下查閱病人的醫療紀錄都屬於刑事犯罪。英國資訊委員會辦公室發言人證實，已經收到一份違規報告，正在評估所提供的資訊。倫敦診所拒絕直接回應，僅表示堅信所有病人不論身份，都應對其醫療資訊享有完全的私隱權和保密權。