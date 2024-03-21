特朗普軟化：歐洲願均分防務費 美國必定留在北約

尋求再度入主白宮的美國前總統特朗普，在周二播出的訪問對跨大西洋軍事聯盟北約的態度軟化，聲言只要歐洲成員國公平分擔北約的防務費用，美國將「百分之一百」留在北約。特朗普上月揚言假如成員國未向北約繳交防務費用，當北約在受俄羅斯攻擊時，美方不會提供保護，他更會鼓勵俄羅斯為所欲為。

特朗普接受英國獨立黨前領袖法拉杰（Nigel Farage）專訪，重申北約必須公平對待美國，認為如果非美國，北約根本不會存在。被直接問及若他再度擔任總統，美國會否援助受到攻擊的北約成員國時，特朗普說會，但強調美國只應該支付自己的份額，而不是其他成員國的份額，並表示美國和歐洲成員國之間有一片大海洋分隔，北約對歐洲國家來說更重要，它們會更受利。

特朗普擔任總統期間多次威脅退出北約，指摘歐洲成員國尤其是德國，要求它們分擔更多防務費用份額。西方國家領導人憂慮，若特朗普今年11月贏得第二個美國總統任期，他可能會正式退出北約，特朗普今次專訪有望打消疑慮。法拉奇提問，「若他們（歐洲）開始公平（分擔費用），美國就會留在那裏（北約）？」特朗普說：「是的，百分之一百」。

法財長：誰勝出大選 美拒棄保護主義 除了北約問題外，美國與歐洲也在貿易問題存在分歧。法國財政部長勒邁爾周二在德國柏林出席會議時指出，不論是現任總統拜登抑或特朗普贏得今年11月舉行的美國總統選舉，美國政府也不會放棄保護主義，呼籲歐洲在貿易問題上採取強硬立場。

勒邁爾發言時指出：「我們必須認清明天的地緣政治現實，在21世紀睜大雙眼，美國今天和未來都會奉行保護主義。」歐盟已經開始評估美國總統選舉將如何影響歐盟的貿易，以及要採取甚麼措施應對。由於特朗普的團隊計劃對歐盟採取一系列行動，因此歐盟應對方案主要集中在特朗普重返白宮作為前設。本報綜合報道