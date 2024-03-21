涉偽造新冠疫苗接種紀錄 巴西前總統遭起訴詐欺罪

博爾索納羅

【本報綜合報道】巴西前總統博爾索納羅涉嫌偽造新冠疫苗接種紀錄，周二被正式刑事起訴詐欺罪，其16名幕僚亦同樣涉案被起訴。他否認犯錯，批評當局是選擇性調查，形容全世界都知道自己沒有接種疫苗。

其律師斥政治迫害 根據起訴書，警方指控博爾索納羅聯同幕僚，2021年11月至2022年12月在公共衞生系統輸入偽造資料，虛報博爾索納羅、他的女兒及其身邊多名人士已經接種新冠疫苗，以取得接種證明。博爾索納羅一名幕僚向警方供認，是博爾索納羅指示他們偽造接種紀錄。

審計總長早前調查指出，紀錄顯示博爾索納羅在聖保羅接種首劑疫苗，但他在接種前一天已經離開當地，在首都巴西利亞停留3天。博爾索納羅的律師批評指控荒謬，形容是政治迫害，強調當事人出任總統時獲得豁免出示證明文件。