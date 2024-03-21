朝高超音速導彈固體燃料引擎 測試成功

【本報綜合報道】朝中社昨日報道，北韓成功為新型中遠程高超音速導彈的固體燃料引擎進行一次地上點火試驗；領袖金正恩繼親自指導炮兵部隊的超大型火箭炮齊射訓練後，再次在場見證軍事活動，表示該武器的重要性不亞於洲際彈道導彈。

金正恩在場見證

報道指出，導彈總局及所屬引擎研究所周二上午及下午在西海衞星發射場，按照新型武器系統開發日程，進行中遠程高超音速導彈的多級固體燃料引擎點火試驗。報道形容「重大試驗大獲成功」，該武器系統的開發完成時間表也確定下來。金正恩說，從北韓的安全環境及人民軍的作戰要求出發，該武器系統被評為擁有很重要的軍事戰略價值，敵人很清楚其重要性比得上可以搭載核彈頭的洲際彈道導彈。