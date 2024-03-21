美轟炸機 關島飛太平洋中部 試射高超音導彈

拒說明成功與否 疑對華武力示威 美國空軍一枚實彈的高超音速導彈上月罕有現身關島後，隨即引來外界關注是否首度在西太平洋地區測試它，作為對中國的武力示威。美國空軍周二證實，一架戰略轟炸機周日掛載這款武器，從關島飛往太平洋中部一個靶場試射，但拒絕具體說明結果成功與否，僅表示對上述尖端新技術的能力獲得寶貴了解。

關島安德森空軍基地上月27日舉行訓練活動，公開一枚掛載在B52H戰略轟炸機機翼下方、射程1,600公里的AGM183A空射快速反應武器。這枚高超音速導彈的特別之處，在於彈身前後位置各印有一條黃帶，代表它是實彈而非訓練彈，彈頭含有高爆炸藥。美國空軍發言人周二表示，一架B52H戰略轟炸機兩天前從安德森空軍基地飛往馬紹爾群島瓜加林環礁列根測試場，進行一次「全原型」空射快速反應武器測試。

美國空軍發言人表示，從今次試射獲得寶貴、獨特的數據，旨在推進一系列高超音速項目，還驗證並提高測試和評估能力，以便繼續開發先進的高超音速系統。由於美國空軍去年3月宣布有意終止空射快速反應武器計劃，所以這應該是該武器第4次兼最後一次實彈端對端測試，此前測試分別去年3月、8月、10月實施，地點都是美國本土西岸加州近海空域，其中第一次測試判斷失敗，另外兩次亦未有明確說明。

另推進高超音攻擊巡航導彈 美國空軍同時推進另一高超音速武器計劃高超音速攻擊巡航導彈，美國傳媒認為空軍發言人在聲明提到「一系列高超音速項目」，有可能是指高超音速攻擊巡航導彈。上述兩款高超音速武器存在很大分別，空射快速反應武器的發射平台只有轟炸機合適，高超音速攻擊巡航導彈因體積細小可以由戰機投射，擁有更大的作戰彈性。

此外，高超音速攻擊巡航導彈使用吸氣式超燃衝壓引擎，飛行距離比空射快速反應武器更遠。空射快速反應武器從發射平台在半空投放後，後方的火箭助推器點火並加速至指定速度及高度，之後釋放位於前方的「彈頭」助推滑翔飛行器，使之在大氣層內以高超音速飛行，期間可以改變飛行軌道，增加攻擊目標對它的防禦難度。本報綜合報道