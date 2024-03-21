韓總統室高層因失言請辭

黃相武

【本報綜合報道】南韓總統室市民社會首席秘書黃相武上周四提及上世紀80年代發生的傳媒人遇襲事件，並就「五一八民運」背後勢力作出爭議發言，引起軒然大波。總統室發言人昨日表示，總統尹錫悅當天已經接受黃相武的辭呈。

料避免影響國會選舉 黃相武請辭，距離他發表爭議言論事隔6天。總統室消息人士表示，在圍繞去留問題的爭議持續發酵下，相信黃相武可能為了不再給尹錫悅增添麻煩而主動請辭。當地傳媒分析認為，在距離國會議員選舉剩下3周之際，涉及官兵防汛殉職案的駐澳洲大使李鐘燮出國赴任所引發的爭議，以及黃相武的失言問題恐令黨政矛盾激化。在此情況下，總統室受理黃相武辭呈，或意在避免有關事件給議員選舉帶來負面影響。

上周四，黃相武與總統室記者共進午餐時，提及1988年情報司軍人襲擊撰寫批判軍隊專欄文章記者的「情報司生魚片刀恐襲」事件，被指是對整個傳媒界的威脅。他當時又談及光州事件，稱普通市民不可能這樣組織起來，又指控北韓幕後指使。消息傳出後，黃相武上周六為自己的言行向國民道歉，但拒絕在野黨及傳媒團體的下台要求。

尹錫悅