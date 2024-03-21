美航母艦載戰機 已用300炸彈襲青年運動

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭，引發也門叛軍青年運動與歐美國家海軍在紅海地區的攻防戰。英國傳媒周一報道，目前部署紅海的美國航空母艦艾森豪威爾號，其艦載戰機至今對青年運動使用300枚炸彈及導彈。

美國海軍第22驅逐艦中隊指揮官戴夫‧羅（Dave Wroe）向英國傳媒列出在紅海面對的青年運動威脅，分別是反艦彈道導彈、巡航導彈、無人機、無人水面艇、無人潛航器，全部都裝有炸藥；無人潛航器屬於最新的威脅，艾森豪威爾號艦載戰機最近在無人潛航器出動前摧毀它們。他形容，青年運動對美國海軍構成的挑戰，是第二次世界大戰以來最嚴峻，指出美方部隊可以每天都成為對方的攻擊目標並受襲。

報道提到，艾森豪威爾號艦載戰機印有這場紅海地區戰役的戰績，在機頭側邊位置出現獵殺標記，代表每架戰機投放的炸彈數量、摧毀的雷達數量、擊落的無人機數量。報道指出，記者在艾森豪威爾號採訪時，獲告知青年運動發射一枚彈道導彈，隨行的神盾驅逐艦只有數分鐘時間追蹤及擊落它，最終目標超出距離墮海。

指揮官認無制止襲商船 美國及英國多次聯手空襲青年運動在也門境內的目標，艾森豪威爾號航空母艦打擊群指揮官米格斯表示，已經削弱青年運動部分軍事能力，但承認沒有阻嚇或制止對方向紅海地區商船開火。他認為青年運動並非單獨行動，而是獲得伊朗的武器與技術、目標情報等支持，美方沒有打擊「源頭」伊朗是政策決定。