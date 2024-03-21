也門叛軍導彈首破防禦網 擊中以色列領土

【本報綜合報道】以色列國防軍周二證實，前一天擊中該國南部紅海港口城市埃拉特的可疑空中目標是一枚巡航導彈，也門叛軍青年運動宣布就事件負責。今次是首次有青年運動的導彈擊中以色列領土，代表該武裝組織突破由以色列本土防空系統及鄰國力量組成的紅海防禦網。

另導彈襲美油輪 以色列國防軍表示，該枚巡航導彈擊中埃拉特附近一處空地，整個事件過程中空軍對導彈進行跟蹤，沒有造成任何損失或人員傷亡，軍方正在進一步調查事件。青年運動周二發表聲明證實襲擊埃拉特，同時使用導彈襲擊一艘懸掛馬紹爾群島國旗，從沙特阿拉伯駛往新加坡的美國液化石油氣油輪。

青年運動以聲援巴勒斯坦加薩地帶為由，去年11月開始攻擊紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船，期間亦多次使用巡航導彈及無人機，試圖對以色列發動遠程攻擊。根據以色列空軍去年11月發布的影像，以色列一架F35I隱形戰機曾經發射空對空導彈，成功擊落一枚由也門飛往以色列的巡航導彈。