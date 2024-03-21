美軍再聯約旦空投物資援加薩

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶的人道主義危機惡化，美國軍方周三再度聯同約旦皇家空軍，向當地北部地區空投援助物資。聯合國人權事務高級專員蒂爾克周二表示，以色列阻礙為加薩地帶提供人道主義援助的行為，有可能構成戰爭罪行。

以阻援助 聯國斥或犯戰爭罪 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部周三表示，在當天的聯合空投援助物資行動中，約旦負責提供6,000磅食物，包括大米、麵粉、牛奶、麵食、罐裝食物，美國出動一架空軍C130運輸機執行任務。聯合國周一發表報告，指出若以色列與回教激進組織哈馬斯不停火，5月後加薩地帶可能出現饑荒。蒂爾克警告，以色列繼續限制援助及進行敵對行動的方式，相當於利用飢餓作為戰爭手段，屬於戰爭罪行。

以色列政府堅稱為援助提供便利，援助數量及速度方面出現的問題應該由聯合國及相關救援組織負責。蒂爾克指出，作為加薩地帶的佔領國，以色列有義務確保向當地居民提供食品及醫療服務，並為試圖提供援助的人道主義組織之工作提供便利。

糧食分發點遭以空襲 23死 另一方面，以色列周二深夜空襲加薩地帶北部地區造成至少23人死亡，遇襲的是一個主要糧食分發點。卡塔爾半島電視台報道，以色列戰機空襲加薩城東南部，擊中一個負責援助物資供應及運送的巴勒斯坦人小組，他們當時在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處場所，死者隸屬的委員會確保向聯合國中心安全分發援助物資。