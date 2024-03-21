以決心地面攻拉法 美或提出替代計劃

雙方下周華盛頓交換意見 憂哈馬斯死灰復燃 美國總統拜登周一在電話中，再次向以色列總理內塔尼亞胡表明，美方反對地面進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法的立場。惟內塔尼亞胡翌日公開唱反調，表示已經向拜登明確指出，若不發動地面戰攻入拉法，就無法消滅哈馬斯。美方高級官員透露，下周初與以方代表會談時，將說明揮軍拉法的替代方案。

內塔尼亞胡周二向以色列議會外交事務及防務委員會表示，與拜登就應否進攻拉法一事存在分歧，但強調雙方仍然同意需要消滅哈馬斯勢力。他說：「我們不認為在沒有摧毀剩餘哈馬斯戰鬥營的情況下，能夠在軍事上消滅哈馬斯。我們決心實現此事（消滅哈馬斯）。我在對話中向總統（拜登）以最明確的方式指出，我們決定完成消滅哈馬斯拉法戰鬥營的任務，除了地面進攻外，就沒有其他方法可以做到。」

對於美國白宮國家安全顧問沙利文周一提到，對拉法展開重大地面行動將是錯誤，內塔尼亞胡強調需要完全在軍事上消滅哈馬斯，「你不能夠主張『我們將摧毀哈馬斯八成力量及留下（哈馬斯）兩成力量』，因為該兩成力量將重新組織並重新奪回加薩地帶，並當然將恢復對以色列構成威脅」。他形容，若沒有徹底清除哈馬斯在加薩地帶的勢力，令對方在當地死灰復燃，將是威脅以色列的伊朗軸心一場勝利。

美方案聚焦打擊領導層 雖然內塔尼亞胡與拜登的分歧持續加深，但他周一已經同意對方要求，派遣一個由軍事、情報、人道主義官員組成的高級跨部門團隊，前往華盛頓聽取美方的意見。白宮發言人巴埃爾周二表示，會談很可能下周初舉行。

美國傳媒引述內塔尼亞胡辦公室的聲明報道，以色列將派遣戰略事務部長德爾默及國家安全顧問哈內格比，到華盛頓與美國官員會面；惟該聲明未有透露具體時間，以及與會的美方官員名單。

兩名高級美國官員周二向以色列傳媒表示，美方並不只是表明以方不可以進攻拉法，而是表達「我們願意在切實可行的替代方案上與你們合作」，強調這仍然可以實現對方的戰爭目標，即消滅哈馬斯、所有人質獲釋、確保加薩地帶永遠不會構成威脅。美國將在會談展示的替代方案，將聚焦在對哈馬斯領導層採取定點打擊行動。上述美國官員重申，不想拉法成為哈馬斯的安全避風港，只是當前形勢並不可行。

奧斯汀下周接見以防長 與此同時，美國傳媒引述五角大樓官員透露，國防部長奧斯汀下周將接見以色列國防部長加蘭特，預計討論議題包括確保哈馬斯扣押的人質獲釋、向加薩地帶巴勒斯坦平民提供更多人道主義援助，以及確保在目前拉法避難的過百萬人安全之計劃。本報綜合報道

內塔尼亞胡（左）堅持地面攻入拉法，但拜登（右）表明反對。 以色列持續空襲拉法，造成大批巴勒斯坦人死亡。（Getty Images圖片） 加薩地帶南部最新形勢