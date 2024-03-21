南水北調東及中線 累調700億立方米

南水北調東、中線一期工程2014年全面通水以來，水利部加強工程調度管理，強化運行監管，全力保障工程安全、供水安全、水質安全。中線工程水質穩定達到地表水Ⅱ類標準及以上，東線工程水質穩定達到Ⅲ類。南水北調水佔北京市城區供水量逾70%，幾乎佔天津市主城區供水量的100%，佔河南省鄭州市中心城區供水量90%，佔河北省石家莊市城區供水量逾75%。

南水北調東、中線一期工程助力沿線地區河湖生態環境復甦，以及地下水超採綜合治理。中線工程累計向北方50多條河流進行生態補水，總量近100億立方米。華北地區一大批河湖生態環境顯著改善，白洋淀淀區面積擴大至近300平方公里，截至去年底，北京市平原區地下水水位連續8年回升，累計回升10.64米。東線工程沿線調蓄湖泊生態環境持續向好。