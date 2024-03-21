內地啟動天網2024行動 追逃追贓

有關「天網2024」行動，國家監委牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款的專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院開展疑犯、被告逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等，開展違規辦理和持有證件專項治理等工作。

稱去年治跨境腐敗有成效

會上要求保持戰略定力，敢於善於鬥爭，統籌國際國內兩個戰場，縱深推進追逃追贓和跨境腐敗治理，加強「一帶一路」廉潔建設以及反腐敗高壓態勢，為打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰提供支撐和保障。會上指出，去年在中央反腐敗協調小組直接指揮下，辦公室各成員單位和各省區市持續保持追逃追贓高壓態勢，不斷深化跨境腐敗治理，各項工作取得新進展和成效。