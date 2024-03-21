內地啟動天網2024行動 追逃追贓
【本報綜合報道】中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室周二開會，研究部署今年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，啟動「天網2024」行動，推動一體構建追逃防逃追贓機制。
有關「天網2024」行動，國家監委牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款的專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院開展疑犯、被告逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等，開展違規辦理和持有證件專項治理等工作。
稱去年治跨境腐敗有成效
會上要求保持戰略定力，敢於善於鬥爭，統籌國際國內兩個戰場，縱深推進追逃追贓和跨境腐敗治理，加強「一帶一路」廉潔建設以及反腐敗高壓態勢，為打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰提供支撐和保障。會上指出，去年在中央反腐敗協調小組直接指揮下，辦公室各成員單位和各省區市持續保持追逃追贓高壓態勢，不斷深化跨境腐敗治理，各項工作取得新進展和成效。
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