麻辣燙成內地民眾新貴 天水市提早進旅遊旺季

單日接待外地遊客破7萬人次 繼山東省淄博市燒烤去年爆紅後，甘肅省天水市近日也憑一碗麻辣燙風靡不少內地民眾。內媒前天報道，天水近期每日接待外地遊客數目多達4萬人次，在剛過去周日更突破7萬人次，成功帶動市內其他景點提前進入旅遊旺季。

天水市委宣傳部周一公布數據顯示，全市上周六共接待逾19萬人次遊客，其中省外遊客佔約6.5萬人次，旅遊綜合收入錄得1.16億元（人民幣‧下同，約1.28億港元），兩者與上周五數字相比分別增長44.9%及48.16%。踏入周日，當地接待約24.5萬人次旅客，省外遊客佔達7.2萬人次，取得1.47億元（約1.62億港元）旅遊綜合收入。

有人排隊逾4小時嘗美食 面對突如其來人潮，天水多間麻辣燙店門難免出現人龍。大批多來自省內其他城市民眾，再加上從北京市、河南省、山東省、貴州省、陝西省及寧夏自治區旅客專程前來，部分人從早上9時開始排隊，足足等4個多小時才吃到麻辣燙。

擁有30年麻辣燙工作經驗的穆老闆稱，由於生意近日實在太過火爆，需叫來經營其他生意女婿前來店內幫忙。另有一名老闆也稱，最近10多天客人數目比起去年同期增加至少一半，部分人更因在秦州區麻辣燙店排不到隊，於是轉往較遠地區覓食。

帶動遊覽市內其他景點 除了麻辣燙店，天水市區內景點包括伏羲廟及博物館等亦提前進入旅遊旺季。一名博物館工作人員提到，當地過往3至4月均屬淡季，館內每天旅客過去往往只有數十人，最近變成300人次。

談及天水麻辣燙到底有何特別之處時，其中一名麻辣燙店經理解釋，當地麻辣燙特點正是麻辣鮮香，湯底用料基本是當地生產，除了甘谷辣椒，還有武山及秦安花椒等。他又指市內每間麻辣燙店味道均有些許分別，統統能夠瞬間刺激食客味蕾。

然而，世界旅遊城市聯合會特聘專家王笑宇日前提到，若要成為網紅目的地，需由爆款產品、優質公共服務及營銷手段相輔相成，不過當地公共服務體系化建設尚未完全完成，加上缺乏差異化旅遊目的地產品，缺乏持續火爆基礎，要像淄博燒烤一樣火爆，「還需要進一步努力」。本報綜合報道