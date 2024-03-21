山西旅巴撼隧道壁 14死37傷

【本報綜合報道】山西高速交警昨日表示，G59呼北高速公路北呼方向的西家塔隧道周二發生大型普通客車碰撞隧道壁的道路交通事故，造成14人死亡及37人受傷，死者包括司機，事故原因正在進一步調查。山西高速交警稱，涉事車輛為旅遊巴。

事發周二下午兩時37分左右，在山西臨汾市鄉寧縣西交口鄉境內的呼北高速公路吉縣河津段。發生事故的大巴為河南牌照，車輛核載54人，事發時車上有51人。該車撞擊隧道牆體後，造成多人受困。接到報警後，山西高速交警趕赴現場處置，並通知醫療、消防、路政等相關部門開展救援，部分人獲送往鄉寧縣人民醫院救治。

涉事路段恢復通行 對於網民質疑隧道內的安全情況，山西省交通運輸廳工作人員指出，隧道內照明暢通，並無其他影響交通安全的因素存在。呼北高速公路吉河段目前恢復通行。呼北高速是中國境內連接內蒙古自治區呼和浩特市和廣西自治區北海市的高速公路，為中國國家高速公路網11條北南縱線中的第7條，途經山西、河南、湖北、湖南，線路全長約2,678公里。