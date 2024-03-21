廣西廠巨爆6死 調查揭多部門失職

【本報綜合報道】廣西百色平果市工業園區一間材料技術公司廠房去年10月爆炸起火，釀成6人死亡及5人受傷。廣西應急管理廳近日發布調查報告，表示事故造成直接經濟損失1,900萬元人民幣（約2,095萬港元）。當局調查期間發現地方黨委、政府及相關部門、公職人員履職方面存在問題，已經移交自治區紀委監委機關調查。

認定生產安全責任事故 內地傳媒周二報道，事故發生後，百色市政府成立事故調查小組，調查認定此次事故為生產安全責任事故。事故的直接原因是「2#鑄井」處於鑄造收尾階段，模盤鋁液液位持續下降過程中，鑄造工離開崗位，未及時降低鑄造速度，導致水泵過濾網大面積封堵。熔融鋁液未完全結晶，就脫離結晶圈，造成模盤內約1,030公斤的熔融鋁液大面積洩漏到鑄井內，遇水發生爆炸。

報告建議平果市相關部門在充分分析事故責任的基礎上，追究相關責任人員；對涉嫌安全生產犯罪的責任人員，完善案卷資料，並提交平果市公安機關立案查處。涉事的廣西興越材料科技公司出現未依法進行安全設施設計、冷卻水系統沒經過專業設計、深井鑄造監控連鎖系統設計有缺陷、安全人員配備不足等問題，對事故發生負有責任，建議由平果市應急管理局給予行政處罰。