直播帶貨涉假宣傳 8人判囚包括網紅

【本報綜合報道】四川省涼山州網紅「涼山孟陽」近年在團隊經營下，編造虛假的悲慘經歷，獲得386萬名粉絲後再開始頻繁直播帶貨。惟相關商品涉嫌對產地作虛假宣傳，構成犯罪，移送警方調查。警方專案組偵查發現，「涼山孟陽」與另一網紅「涼山阿澤」在直播帶貨虛假宣傳，涉案金額巨大，分別判囚11個月和9個月。

賣慘博同情牟利 「涼山孟陽」原名阿西××，她在直播期間打造賣慘人設，營造「大山孤苦女孩」形象，令大批網民動容並迅速走紅。惟有網民實地探訪其老家後發現，阿西××的父母健在，直播拍攝的簡陋房屋是擺拍，博取網民同情。當地執法人員曾經多次約談她，要求停止擺拍，但最終並無改變拍攝風格，誤導大批網民。「涼山孟陽」在直播出售的產品，多從批發市場低價購買，另有假冒產品。擁有超過50萬粉絲的「涼山阿澤」亦涉嫌賣假貨，遭警方採取強制措施。

警方調查發現，自2021年以來，成都×文化傳媒有限公司負責人唐×等人以劇本、擺拍等方式，在短片平台打造出上述網紅，並在四川省成都市和雲南省昆明市低價購入雪燕、紅花等農產品，以「涼山土特產」和「助農」等旗號透過網絡直播銷售。該公司的銷售額逾3,000萬元（人民幣‧下同，約3,300萬港元），非法牟利逾1,000萬元（約1,100萬港元）。昭覺縣民法院周一發布消息，近日一審宣判共有8人因虛假廣告罪被判囚9個月至一年兩個月，包括上述兩名網紅。