13歲少年廁所性侵8歲女童 警不予立案

【本報綜合報道】廣東省清遠市陽山縣陳女士近日向內地傳媒控訴，8歲姪女陳果（化名）上月26日在公園廁所內，被13歲男孩陳××性侵。派出所民警周一告知陳果家屬，表示由於陳××不滿14周歲，無法追究其刑責，所以對此案不予立案，目前只送至專門學校進行訓誡教育。當地鎮政府已經介入事件，並與陳果父母溝通。

陳女士表示，陳果就讀小學二年級，其父母在鎮上做小生意。事發當天下午5時、6時許放學後和就讀五年級的姐姐去附近公園玩，二人爭吵後姐姐先回家，陳果隨後遭13歲初中二年級生陳××帶到公園廁所侵犯，雙方並不認識。事發後，陳果見下體有血漬被嚇到，哭着回家告知父母；父母報警並帶她到醫院檢查。陽山縣婦幼保健院診斷結果顯示，陳果的處女膜破裂，出現小量血漬，左大腿內側見兩處瘀黑。

只送往訓誡教育 陳××事後沒回家，而是跑到5公里、6公里外的同學家，當晚被警方找到，但很快被放出來。老師透露陳××是問題學生，有飲酒、吸煙、曠課、欺凌等行為，平時有同學投訴，但老師也拿他沒辦法。陳果父母和陳××父母在派出所見過一次，對方稱沒錢賠償，提出給兩萬元人民幣（約2.2萬港元）和解，並要求出具諒解書。陳果父母拒絕並向派出所提出控告指女兒被強姦，卻未獲立案。陳××一度被停課，惟現已回校上課。