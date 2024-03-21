19歲仔頻繁賣血猝死 家屬質疑血漿站誘騙

山西省忻州市靜樂縣一名少年年初在家中猝死，父親事後發現兒子逝世前曾於短短8個月內出售血漿多達16次，最短相隔數間只有12天，因此質疑血漿站透過「拉人頭」方式誘騙入世未深年輕人頻繁賣血。內媒前天報道，涉事血漿站堅稱死者生前符合抽採血漿要求，公司嚴格按照國家規定工作。

19歲少年趙偉今年1月15日在家中昏倒去世，留下一些遺物。經整理後，父親趙志杰發現當地醫院開出檢查單，內容顯示兒子嚴重貧血，懷疑出現造血功能障礙，另有一大疊票據，記錄趙偉由2023年5月至同年12月被人送去忻州血漿站賣血紀錄。

每次賣血漿收取330元 趙志杰之後透過多方了解，原來兒子去世前的確時常前往忻州血漿站賣血，不過所賣並非全血，而是血漿，單次收取260元（人民幣‧下同，約286港元）至300元（約330港元）報酬。與一般獻血站不同，血漿站是由血液製品生產單位設置，所謂「單採血漿」是把採到人血經離心機分離，取走血漿後再把紅細胞輸回抽血者體內。

除了票據，趙志杰與妻子打開兒子手機後亦發現，原來愛兒去年5月透過一名呂姓男子接觸血漿站，還獲提供車接車送服務。他質疑血漿站靠「拉人頭」宣傳，每拉一人可得100元（約110港元）：「他們通過這種方式誘騙這些剛入社會的孩子頻繁賣血，導致我兒子長時間高頻率抽血，造成血液再生功能疾病最後導致死亡，必須為此負責。」

涉事血漿站忻州天壇生物單採血漿有限公司事後提到，如家屬有異議可走法律途徑。忻州市忻府區衞健委回覆稱，正調查處理事件中。根據國家衞生健康委辦公廳發布《獻血漿者須知（2021年版）》提到，兩次獻血漿間隔不得少於14天，一年內累計獻血漿次數不得超過24次，每次獻血漿量不得超過600克（含抗凝劑）。本報綜合報道