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中歐金融會議 談多項合作
中歐金融工作組第一次會議周一至周二在北京舉行，討論資本市場建設、可持續金融、跨境數據傳輸與跨境支付、中央對手方等效認證等議題，同意在第二次中歐金融工作組會前持續跟進部分議題，力爭形成早期成果。雙方金融管理部門討論金融機構展業和監管要求，銀行、保險和融資租賃機構的市場准入等。（綜合報道）
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