兩岸國際

中歐金融會議 談多項合作

中歐金融工作組第一次會議周一至周二在北京舉行，討論資本市場建設、可持續金融、跨境數據傳輸與跨境支付、中央對手方等效認證等議題，同意在第二次中歐金融工作組會前持續跟進部分議題，力爭形成早期成果。雙方金融管理部門討論金融機構展業和監管要求，銀行、保險和融資租賃機構的市場准入等。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc