新疆政協副主席 違紀受查

現年61歲的竇萬貴是江蘇徐州人，1982年10月參加工作，1986年1月加入中國共產黨，在新疆維吾爾自治區黨委黨校馬克思主義理論與思想政治教育專業畢業，擁有區委黨校研究生學歷。他長期在新疆工作，曾經出任托里縣委書記，吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、書記、政法委書記等職。他2018年1月出任新疆政協副主席，直至今次被查。