新疆政協副主席 違紀受查
【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日通報，新疆維吾爾自治區政協黨組成員、副主席竇萬貴涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。最高人民檢察院同日通報，山西省委前副書記商黎光被捕。
現年61歲的竇萬貴是江蘇徐州人，1982年10月參加工作，1986年1月加入中國共產黨，在新疆維吾爾自治區黨委黨校馬克思主義理論與思想政治教育專業畢業，擁有區委黨校研究生學歷。他長期在新疆工作，曾經出任托里縣委書記，吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、書記、政法委書記等職。他2018年1月出任新疆政協副主席，直至今次被查。
山西前副書記被捕
另外，最高人民檢察院通報，國家監察委員會完成調查商黎光涉嫌受賄案，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。商黎光去年9月被通報受查，涉嫌長期違規收受禮品禮金，大搞權色、錢色交易，上月被開除黨籍及公職。
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