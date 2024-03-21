台購刺針導彈 美稱明年全數交裝

【本報綜合報道】美國對台灣軍售案延誤問題備受關注，尤其是便攜式刺針防空導彈的進度。台灣軍方高層人士昨日指出，美方表示刺針導彈的各項元件正在生產作業，進度正常並沒延誤，可以按照計劃明年全數交裝。對於台灣前幾年向美國採購4架MQ9B空中衞士無人機，美國空軍表示兩架2026年交貨，另外兩架2027年交貨。

台灣傳媒引述台灣軍方高層人士報道，美國先前拖拖拉拉是事實，台灣國防部2021年就開始催促美方，到去年10月共計提出11次稽催，正式向美國國防安全合作局提送兩次抗議信函，更要求撤換美方專案經理人。美國目前定期召開專案管理會議，每月提報裝備產製情況，台灣軍方也派員赴美督導，確保刺針防空導彈如期交貨。

魚叉導彈陣地工程開展 另外，台灣向美國採購包括400枚導彈在內的100套岸置型魚叉導彈系統，其中32套系統、128枚岸置魚叉導彈預計2026年交付。

台灣軍方計劃在雲林、高雄、屏東等地新建6處魚叉導彈部隊營區，國防部最新送交立法院的報告指出，各個岸置魚叉導彈陣地工程均已經規劃設計，今年起陸續開工。