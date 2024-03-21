布林肯晤菲總統提南海 中方不滿

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯與菲律賓總統小馬可斯周二強調，美菲聯盟對印太地區安全與繁榮的重要性，並重申在南海維護國際法的共同承諾。中國駐菲律賓大使館昨日批評布林肯無端指摘中方在南海正當合法活動，並再次以《美菲共同防禦條約》義務威脅中方。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二約見菲律賓駐華大使吉米，就菲方近期涉華負面表態以及涉台、涉南海問題提出嚴正交涉，對方稱願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。

華斥藉《美菲防禦條約》恫嚇 布林肯周一在南韓出席民主峰會後轉到菲律賓，周二分別與小馬可斯和該國外交部長馬納羅會面。布林肯在馬尼拉舉行的記者會表示，美菲雙方對中國的行動有着共同的擔憂，這些行動威脅到美菲對自由開放印太地區的共同願景，包括南海和菲律賓專屬經濟區。他指出，這些南海水道除了對菲律賓的安全和經濟至關重要外，對該地區、美國及世界的利益也至關重要，警告中國在南海對菲律賓船隻的武裝攻擊將觸發《美菲共同防禦條約》。

中國駐菲律賓大使館發言人回應稱，美方口口聲聲維護南海航行自由，實際是想保障美國軍艦橫行自由，美軍艦機不遠萬里到中國家門口耀武揚威、挑釁滋事，是地地道道的霸權活動，威脅南海和平穩定的恰恰就是美方。發言人強調，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲間的涉海問題，近期南海局勢緊張，跟美方對菲方的慫恿支持和撐腰打氣分不開。中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊，中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。