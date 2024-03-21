東航空難調查：機組體檢合格 客機無故障

【本報綜合報道】中國東方航空一架航班編號MU5735的波音737-800型內陸客機，2022年3月21日飛至廣西自治區梧州市上空期間墜毀，機上132人全數罹難。中國民用航空局昨日公布調查最新進展，表示出事航班飛行機組及客艙機組人員飛行前健康體檢合格，客機起飛前不存在故障或異常情況，也沒有證據表明貨郵及行李存放危險品。技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作，及時發布相關訊息。

貨郵及行李未見危險品 根據《民用航空器事件技術調查規定》及《國際民用航空公約》有關規定，民航局事後會同相關部門展開技術調查工作，範圍包括殘骸搜尋、識別和分析情況；飛行運行和飛機適航情況；航班保障情況。

經調查，技術調查組表示事發航班飛行機組及客艙機組持有效執照、證件，飛行、執勤、休息時間滿足規定，機組資質及配置符合要求；事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發現飛機系統、機身結構、引擎等存在故障或異常情況，無故障保留。

技術調查組提到起飛機場當天相關作業保障人員資質符合要求，設施設備工作正常，作業和操作符合工作程序；相關空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通訊和管制指揮未見異常，事發時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發航班裝載符合要求，無申報為危險品貨郵。

涉事客機在當天合共載有123名乘客以及9名機組人員，下午1時16分從雲南省昆明長水機場起飛，目的地是廣東省廣州白雲機場，但64分鐘後偏離巡航高度8,900米下降，最終在廣西自治區墜毀。