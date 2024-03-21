中澳外長戰略對話 外交經貿增合作

黃英賢宣布籌備李強年內到訪 繼親赴新西蘭後，中共中央政治局委員兼外長王毅到訪澳洲。他昨天在坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話，雙方一致同意推動外交及經貿等主管部門開展更多合作。黃英賢會後則宣布，當地將籌備中國國務院總理李強年內到訪。

王毅表示，這是他與黃英賢第6次見面，每見一次中澳互信就增加一分，兩國關係就前進一步。他稱中澳應在至今雙邊關係良好勢頭基礎上，「攜手合作創未來」，以更加積極作為姿態，共同構建更加成熟穩定、更加富有成果全面戰略夥伴關係。

王毅形容兩國10年來跌宕起伏 談及中澳過去10年關係時，王毅形容「跌宕起伏」，既留下需要吸取教訓，也積累值得珍惜經驗。

他重申中澳關係最根本是堅持相互尊重，最關鍵是堅持求同存異，最重要是堅持互利共贏，最寶貴是堅持獨立自主，既然走在正確軌道上，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路。

針對外界關注貿易議題，王毅強調中方願同澳方籌備兩國高層交往，全面重啟並利用各領域建立磋商對話機制，充分發揮互補優勢，鞏固發展能礦、農產品等傳統強項合作的基礎上，發掘新能源、數碼經濟及綠色發展等領域合作潛力。他又指，中方希望澳方採取切實措施維護市場經濟原則及公平競爭規則，為中國企業在澳投資經營提供公平、公正、透明、非歧視營商環境，雙方要持續促進教育、文化、旅遊、地方、青年等人文交流，積極採取措施便利雙方人員往來。

除了上述議題，王毅亦闡述陸方在台灣、涉港、涉疆、涉藏及南海等問題原則立場。他再次強調，中澳兩國之間沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利害衝突，共同利益遠大於分歧。

黃英賢則表示，澳中兩國在歷史、貿易、文化等方面聯繫密切，雙方是全面戰略合作夥伴，同處一個地區，不應該讓分歧定義澳中關係。她提到澳方很高興看到兩國關係近年來取得進展，願與中方在相互尊重基礎上進一步加強對話溝通，明智管控分歧，發揮互補優勢，不斷深化經貿、人文等領域合作。除了紅酒外，她亦期望中國能夠撤銷澳洲牛肉及龍蝦進口關稅。本報綜合報道