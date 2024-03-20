每日搭巴士揮手示愛 英夫婦浪漫滿載

英國倫敦一名女網紅在網絡短片平台發布一條短片，分享她和丈夫的日常儀式。她的丈夫每天下班乘搭雙層巴士回家經過家前，都會在車上向她微笑揮手表達愛意，網民紛紛認為這個舉動非常浪漫。美媒前日刊出女網紅的專訪，介紹這對甜蜜夫妻的故事。

伯特（Holly Burt）與丈夫奧凱（Emre Okay）都從事科技產業，伯特在家工作，丈夫則要坐巴士來回辦公室。由於丈夫回家會經過兩人的公寓，而他們又住在全是玻璃窗的角落單元，因此她無論在廚房或客廳都能看見樓外行經的車輛，丈夫也和她約定每天下班回家都要互相揮手。

下班經過家前 隔玻璃窗傳情 伯特來自美國，奧凱則來自土耳其，兩人透過交友軟件相識，自2016年開始約會。當時他們都在美國紐約居住，奧凱在華爾街工作，而伯特則一邊擔任侍應，一邊在藝術學校求學。

與丈夫不太關注網絡平台相反，伯特當時小有名氣，由於她的雙腿長達1.25米，曾創下美國最長腿紀錄。

兩人離開紐約之後開始環遊歐洲，最後定居倫敦。伯特對於目前的生活非常滿意，形容丈夫精力充沛，就如影片中展現的那樣迷人。儘管與丈夫的習慣不同，但伯特認為這很有趣，她稱：「我以前一直在聚光燈下，而丈夫不關注社交媒體，並不了解發生了甚麼。」本報綜合報道