英國王室大合照被揭修改照片

【本報綜合報道】英國王妃凱瑟琳自1月手術後未公開露面，當地傳媒日前引述消息稱她上周六與丈夫王儲威廉到溫莎農場商店購物，周一披露有關片段，顯示她手拿購物袋在商店外停車場與威廉並肩而行，期間兩人有說有笑，看來輕鬆及快樂。

凱瑟琳術後片段曝光 另一方面，圖片機構Getty Images表示，已故英女王伊利沙伯二世2022年8月在巴爾莫勒爾堡與孫兒及曾孫拍攝的一張照片，同樣出現改圖痕迹。該照片去年4月21日由白金漢宮發布，紀念英女王97歲冥壽，Getty Images在凱瑟琳早前的改圖事件後重新審查照片，發現出現至少12處改圖痕迹，英女王裙上的圖案驟然斷開、梳化出現拼接痕迹、夏洛特公主的裙子圖案不自然重疊等。

Getty Images目前在該照片添加編輯註釋，並聲明圖片已經在來源處進行數位增強。

由於凱瑟琳「神隱」多時，外界流言四起，肯辛頓宮日前公布一張凱瑟琳與3名子女的合照，卻被發現曾經修圖，各大新聞社紛紛下架，凱瑟琳發文道歉。