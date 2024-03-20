承認在美犯多罪 華富豪恐囚27年

覃輝

【本報綜合報道】美國紐約東區聯邦檢察官辦公室周一公布，中國富豪覃輝在州內聯邦法院承認以他人名義作出政治捐款及移民欺詐等罪名，或面臨最高27年監禁。《紐約時報》引述消息揭露，覃輝捐款對象包括紐約市市長亞當斯（Eric Adams）。

控方在聲明提到，覃輝承認2021年12月至2022年12月以他人名義向多名政客合共提供1.16萬美元（約9.05萬港元）「稻草捐贈」（即以他人名義作為渠道捐款），並同意向上述被借用名義人士歸還款項，導致部分競選委員會2022年在不知情的情況下，向聯邦選舉委員會提交虛假捐款報告。

包括移民欺詐 此外，覃輝承認2019年4月向美國公民和移民局提交虛假合法永久居民申請，期間宣誓自己從未使用另一名字。惟覃輝2008年獲中方提供化名「李木林」，並以此取得香港身份證及香港護照等身份證明文件。2017年9月，他以化名從中國向美方銀行轉帳超過500萬美元（約3,900萬港元），部分用來購買曼哈頓豪宅。最後，覃輝承認與騙取駕駛執照有關罪名。2020年12月，他從紐約前往佛羅里達州，再申請駕駛執照，並宣稱自己是佛州邁阿密居民，甚至提供銀行紀錄及地址等虛假文件，實際上從未在當地居住。

資料顯示，56歲的覃輝過往經營一間名為星美文化、現已停業娛樂公司。他曾一度持有香港《成報》股權，亦曾打入美國財經雜誌《福布斯》億萬富豪榜。