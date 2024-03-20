金正恩親指導朝軍 試射超大型火箭炮

韓擬部署戰術地對地制導武器抗衡 朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩前一天親自指導炮兵部隊，實施作為新一代核心打擊手段之一的超大型火箭炮齊射訓練，並揚言把壓倒性的軍事力量作為遏制力，完全消除武裝衝突及戰爭的可能性。南韓國防部發布計劃，宣布今年將首次實戰部署戰術地對地制導武器，宣稱可以精準打擊北韓遠程火炮陣地。

朝中社指出，負責重要火力打擊任務的西部地區炮兵部隊展開射擊訓練，金正恩在勞動黨中央委員會副部長金正植、導彈總局長張昌河的陪同下，在場評判訓練。官方發布的照片顯示，至少6枚600毫米超大型火箭炮同時發射。報道提到今次訓練旨在通過火箭炮兵區分隊突然的機動及齊射，確認該武器系統的威力及實戰能力。金正恩視察火力陣地，了解自動火力指揮操控系統、發射車戰鬥隊形排成時間及戰術數據等；之後聽取超大型火箭炮兵連射擊訓練計劃的匯報後，指示開始進行訓練。

朝聲言擁毀滅性軍力 報道形容，「如雷般的炮聲震撼天地，從寒光耀眼的鋼鐵炮筒中猛烈發射出來的超大型火箭炮彈，吐出殲敵的火燄向目標飛去」，齊射後還進行超大型火箭炮在目標上空預定高度的空中爆炸模擬試驗。報道指出，金正恩對炮兵在訓練表現高度的機動力、精確及強大的打擊能力表示極大滿意，並高度評價他們均完全熟悉世界最強的「朝鮮式超大型火箭炮武器系統」，保持徹底的臨戰態勢及空前加強戰鬥威力。

金正恩也提出在加強炮兵力量、炮兵戰爭準備完善方面的重大戰略任務，強調超大型火箭炮將與其他有效及毀滅性的攻擊手段，執行作為北韓武裝力量重要核心打擊手段的戰略任務，因此要繼續推動炮兵武裝力量現代化。他聲言有必要令敵人更清楚地認識，一旦發生武裝衝突或爆發戰爭，將無法避免災難性的後果；北韓擁有毀滅性的攻擊手段，要時刻保持萬全準備狀態，以毀滅敵人的首都及軍事力量結構。

另一方面，南韓國防部昨日發布《2024年主要政策推進計劃》，提到戰術地對地制導武器實戰部署的時間表。韓聯社報道，這款武器研發始於2010年11月延坪島炮戰後，目標是破壞北韓地下坑道遠程火炮陣地，去年完成質量驗收試射；其射程超過180公里，可以擊穿地下數米，圓概率誤差5米，宣稱擁有全球最高水平的精準度。

此外，韓美將分階段實施模擬北韓使用核武的跨部門聯合演習，以及國防及軍事層面的兵棋推演，從而實現韓美對朝延伸威懾一體化。韓國防部也計劃今年起定期舉行與聯合國軍司令部成員國國防部長會議，並進一步擴大軍工產業出口及合作，建立海外軍事戰略基地，以生產和儲備韓製武器及彈藥供有事時調用。本報綜合報道