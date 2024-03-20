聯國秘書長引用電影 警告核戰風險

古特雷斯古特雷斯

【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周一引用奧斯卡金像獎獲獎電影《奧本海默》警告，世界面臨幾十年來最高的核戰風險，並呼籲美國和俄羅斯恢復談判，為2026年到期的《新削減戰略武器條約》尋找新共識。

古特雷斯向聯合國安全理事會表示，講述原子彈之父的傳記電影《奧本海默》為全世界數百萬人生動地呈現核末日的嚴酷現實，地緣政治緊張局勢和不信任把核戰風險升級至數十年來的最高點。

俄羅斯總統普京被指近月多次威脅動用核武，警告西方國家不要支持烏克蘭；古特雷斯沒有點名普京，但表示必須停止炫耀核武力，以任何方式威脅使用核武都是不可接受。

日本3月擔任聯合國安全理事會輪值主席國，日本外務大臣上川陽子表示，國際社會在如何推進核裁軍問題分歧嚴重，但必須穩步推進務實努力，以實現無核武世界。她承諾啟動新的多國對話框架，談判禁止生產可用於武器的核子材料。

中法高層磋商軍控 另一方面，中國外交部昨日宣布，中國外交部軍控司司長孫曉波與法國外交部戰略、安全與裁軍事務司司長奧拉尼耶當天在北京，舉行新一輪軍控與防擴散磋商，討論國際戰略安全形勢、多邊軍控與防擴散等問題。中國外交部發言人林劍同日在記者會稱，中美兩國在軍控與防擴散問題上有對話渠道，美方應該停止「麥克風外交」，當前最緊要的是擁有最大核武庫的國家履行核裁軍的特殊優先責任，進一步大幅實質地削減核武庫。