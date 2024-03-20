華大使訪卡塔爾 晤哈馬斯高層

哈馬斯讚揚中方援助

哈馬斯發表聲明，哈尼亞讚揚中國在聯合國、安理會、國際法院發揮的作用，以及向加薩地帶提供的援助，他強調需要迅速採取行動制止侵略及屠殺，促使以色列軍隊撤出加薩地帶，讓流離失所的平民返回家園，並提供重建所需的一切。他呼籲促進政治目標，建立一個以耶路撒冷為首都的完全主權獨立的巴勒斯坦國，落實巴勒斯坦人的返回權和自決權利。