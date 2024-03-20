華大使訪卡塔爾 晤哈馬斯高層
【本報綜合報道】國際社會正在斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議，中國日前派出外交部大使王克儉出訪以色列等地，他周日轉抵卡塔爾會見哈馬斯政治局主席哈尼亞，就加薩地帶衝突等問題交換意見。
哈馬斯讚揚中方援助
哈馬斯發表聲明，哈尼亞讚揚中國在聯合國、安理會、國際法院發揮的作用，以及向加薩地帶提供的援助，他強調需要迅速採取行動制止侵略及屠殺，促使以色列軍隊撤出加薩地帶，讓流離失所的平民返回家園，並提供重建所需的一切。他呼籲促進政治目標，建立一個以耶路撒冷為首都的完全主權獨立的巴勒斯坦國，落實巴勒斯坦人的返回權和自決權利。
王克儉表示，巴勒斯坦和中國人民之間有密切的歷史關係，中方在巴勒斯坦問題上的立場堅定不移，支持巴勒斯坦人爭取自由、獨立和建立巴勒斯坦國的正義要求。他敦促停止戰爭、結束對巴勒斯坦人的殺戮並滿足他們的人道主義需求，哈馬斯運動是巴勒斯坦民族結構一部分，中國正在採取行動維護與其關係。
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