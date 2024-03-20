拜登促以派團赴美 交代進攻拉法計劃

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與內塔尼亞胡通話 未縮窄分歧 美國總統拜登周一與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論巴勒斯坦加薩地帶戰況。針對以色列準備攻打有過百萬人避難的加薩地帶南部城市拉法，白宮再次重申美方立場，既不容許上址成為回教激進組織哈馬斯的安全避風港，也認為對當地展開重大地面行動將是錯誤，要求以方派遣團隊赴美交代下一步行動。

哈馬斯去年10月越境攻擊以色列後，拜登與內塔尼亞胡至今20次通電話，對上一次已經是上月15日。白宮通報，拜登與內塔尼亞胡討論正在卡塔爾舉行的人質談判、加薩地帶的人道主義危機；美方強調有迫切需要大幅增加運往加薩地帶、特別是北部地區的援助物資，並再次表達對以方計劃向拉法發起重大地面行動的深切關注，認為在需要擊敗哈馬斯的同時，也要保護平民人口及為安全無阻的援助提供便利。

內塔尼亞胡也發表聲明，表示與拜登討論加薩地帶戰爭的最新發展，包括以色列致力於實現所有戰爭目標，分別是消滅哈馬斯、所有人質獲釋、確保加薩地帶永遠不會對以色列構成威脅，同時提供必要的人道主義援助，以協助實現上述戰爭目標。

沙利文關注人道主義援助 白宮國家安全顧問沙利文同日在記者會介紹美以兩國領袖通話詳情，指出以色列在打擊加薩地帶的哈馬斯勢力取得重大進展，當地同時有愈來愈多無辜平民死於衝突，包括數千名兒童，形容一場人道主義危機已經籠罩加薩地帶全境。他提到拜登去年10月在襲擊後訪問以色列時，曾經公開及私下指出美國在數場戰爭吸取的極其重要教訓，那就是如果沒有與人道主義及政治計劃整合，軍事計劃不可能取得成功。

沙利文提到，拜登與內塔尼亞胡在通話花很長的時間討論拉法問題，前者解釋為何自己對以色列計劃向拉法，實施規模等同加薩城及汗尤尼斯戰役的重大軍事行動之深切關注。沙利文指出背後三大理由，分別是以色列沒有向國際社會提交計劃，展示如何安全轉移在拉法避難的平民；其次是拉法屬於人道主義援助從埃及與以色列進入加薩地帶的主要入口；最後是埃及已經警告進攻拉法將危害與以色列的關係。

沙利文之後說明美國政府的立場，首先是不容許哈馬斯利用拉法或其他地方作為安全避風港，並認為向拉法發起重大地面行動將是錯誤，只導致更多無辜平民喪命，令本身嚴重的人道主義危機惡化，加劇加薩地帶的無政府狀態，進一步令以色列在國際層面被孤立，「最重要是有其他方法，實現以色列想在拉法達成的關鍵目標」。

拜登在通話中要求內塔尼亞胡，於未來數天向華盛頓派出由軍事、情報、人道主義官員組成的高級跨部門團隊，聽取美國對以色列目前的拉法行動計劃之關注，以及展示在毋須實施重大地面部隊入侵的情況下，一個既可以對付拉法的關鍵哈馬斯勢力，也確保埃及與加薩地帶邊境安全的替代方法。

沙利文承認內塔尼亞胡對拉法行動有自己的看法，但同意拜登要求派遣有關團隊赴美，美方對雙方之後的討論表示期待。本報綜合報道

內塔尼亞胡 拉法目前持續遭以色列空襲。（Getty Images圖片）