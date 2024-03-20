北約格魯吉亞同意深化關係

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格正在出訪高加索地區，周一從阿塞拜疆轉抵格魯吉亞首都第比利斯，會見總統祖拉比什維利和總理科巴希澤。斯托爾滕貝格表示，北約與格魯吉亞的夥伴關係很牢固，同意一項新夥伴關係計劃以深化關係，歡迎在危機管理、網絡安全、軍事工程等領域的進展。

秘書長到訪第比利斯 科巴希澤表示，格魯吉亞是北約最忠誠、最可靠的合作夥伴之一，多年來為加強歐洲—大西洋共同安全作出重大貢獻。北約在格魯吉亞國防能力發展發揮重要作用，北約處於困難和挑戰時期，基於規則的國際秩序發生根本性的變化，一個完整、自由與和平的歐洲理念受威脅，國際社會有必要對國際法原則表現一致及堅定的承諾。

斯托爾滕貝格表示，格魯吉亞是北約最親密的合作夥伴之一，他完全支持該國主權和領土完整，分離地區南奧塞梯和阿布哈茲是格魯吉亞的一部分。他敦促俄羅斯撤銷對格魯吉亞領土作為獨立國家的承認，同時批評俄方在格魯吉亞及烏克蘭被佔領地區組織選舉是完全非法，剛完成的俄羅斯總統選舉顯然既不自由也不公平。