中國觀察員：未發現俄大選違規

李輝

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京在今屆總統選舉中成功連任，美國國務院周一批評該場選舉極不民主，表明不會祝賀普京勝選。俄羅斯總統選舉中國觀察員團同日發表觀察聲明，表示選舉民主透明公正，未發現違規情況。

沙利文：毫無公平 美國白宮國家安全顧問沙利文周一在記者會回應時表示，今次俄羅斯總統選舉結果完全可以預測得到，毫無自由或公平可言，形容結果是注定。他指出，現實就是普京是俄羅斯總統，在整個烏克蘭戰爭期間，「我們需要在這個現實下展開活動」，但選舉不符合自由或公平的標準，並沒有因這個現實而改變。

俄羅斯總統選舉中國觀察員團團長、中國政府歐亞事務特別代表李輝向中俄媒體提交聲明，稱該團應俄羅斯聯邦中央選舉委員會邀請，上周五至周日觀察選舉的準備及實施過程，中方秉持尊重主權、不干涉內政原則，履行觀察職責。該團期間會見俄中選會、外交部等機構代表，聽取選舉籌備情況介紹。

中方觀察員團亦走訪莫斯科市內票站，觀察選票和票箱準備、選民身份驗證、選票領取、投票和計票等工作，所觀察選區選委會全面、及時公布選舉法規和候選人資訊，有效保證選民知情權，媒體亦廣泛公開報道選舉過程。觀察員團認為，今次俄羅斯總統選舉過程順利平靜，結果是俄羅斯人民的自主選擇。中方尊重俄羅斯人民選擇，祝賀普京再次當選總統，相信並堅定支持俄羅斯實現國家穩定和發展振興。