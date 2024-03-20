俄西部頻受襲 親烏武裝認責 普京：視叛徒如敵人誓追殺

克里米亞入俄10周年演說 俄羅斯總統普京在周日結束投票的總統選舉，高票當選成功連任執政至2030年。周一是克里米亞半島「公投入俄」10周年，普京出席在莫斯科紅場的慶祝活動，並提到前年兼併烏克蘭東部四地回歸，形容是國家歷史的盛事壯舉。針對親烏勢力連日襲擊西部邊境地區，他強調對待叛徒的態度將與對待敵人一樣。

莫斯科紅場舉行露天音樂會，慶祝克里米亞半島及塞瓦斯托波爾回歸10周年。普京發言時強調，克里米亞半島不僅是戰略意義上的重要領土，亦是俄羅斯的歷史、傳統、驕傲，最重要是當地人民從來沒有與俄羅斯分開。

兼併烏東4地 屬歷史壯舉 他提到在「特別軍事行動」兼併的烏克蘭東部地區，即頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，形容是「新俄羅斯」，與克里米亞半島相比，這些地區的回歸更艱難及悲慘，但最終回歸國家。俄羅斯前年2月全面入侵烏克蘭，上述地方同年9月舉行公投並且通過併入俄羅斯。

建新鐵路 駁克里米亞半島 普京同時宣布，興建新鐵路經佔領的烏克蘭東部地區連接克里米亞半島。他指出，在俄佔地區別爾江斯克與馬里烏波爾，這兩座沿海城市之間的道路已經修復，當局將興建一條新鐵路線延伸到克里米亞半島塞瓦斯托波爾，成為克里米亞大橋的另一條替代道路。烏克蘭在俄烏戰爭期間，多次使用巡航導彈及無人艇攻擊該條大橋。

晤大選各對手 籲議會合作 同日，普京與其他參加今次總統選舉的候選人會面，分別是俄羅斯聯邦共產黨哈里托諾夫、新人黨達萬科夫、俄羅斯自由民主黨斯盧茨基。他表示，需要在議會繼續展開積極的合作，為國家發展提出主張及解決面臨問題的方法。他指出，民眾透過選舉向候選人提出期待政府的事情，現時重要是「我們要達到自己設定的目標」。

普京也提到西部邊境地區受襲，效力烏克蘭的俄羅斯志願軍、俄羅斯自由軍團承認責任。他表示，俄羅斯志願軍等組織拿起武器反對自己的國家及祖國，俄方將永遠視叛徒如敵人，指示執法機構逐名逐姓識別，並對手持武器抗俄的人士採取相應行動；又稱近2,500名俄羅斯人為烏克蘭作戰，他們被迫展開人肉突擊而傷亡慘重。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫相信，願意為俄羅斯民主而戰的人數將增加。

此外，俄羅斯聯邦安全局周二舉行擴大會議，普京發表講話表示，該局挫敗干涉俄羅斯內政的企圖，包括在總統選舉期間，可靠地保衞憲法秩序，並特別注重完成與「特別軍事行動」相關的任務。

他敦促聯邦安全局加強反恐行動，指出俄方正在對付一個強大的對手，該局要不受時效限制地查處叛國者，堅決制止煽動鬧事的企圖，更不要忘記參與烏克蘭偵察破壞小組的叛徒，要點名追查並無時效地懲罰他們。

本報綜合報道