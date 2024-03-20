索償保險後出售病死牛 男子自首判緩刑罰款

【本報綜合報道】甘肅省定西市臨洮縣一名男子3年前用出血性敗血症死亡的牛隻，向保險公司索賠。他在工作人員監督下簡單焚燒掩埋死牛，待工作人員離開後挖出牛隻，轉售予他人加工及銷售。臨洮縣人民法院日前判處該男子10個月有期徒刑，緩刑一年並罰款兩萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）。

簡單焚燒掩埋再挖出 事發2021年11月，閻姓男子焚燒死牛後，將其掩埋在山下，未有徹底作無害化處理。他獲保險公司賠償8,000元（約8,800港元）後，隨即將挖出的死牛以4,000元（約4,400港元）賣給農牧公司經營者李××。閻男翌年2月又有一隻牛因出血性敗血症死亡，遂故技重施，向保險公司索賠8,000元後，以6,000元（約6,600港元）將死牛賣給李××。案發後，閻男主動投案，並向公安機關繳交違法所得一萬元（約1.1萬港元）。

法院審理認為，閻男的行為足以造成嚴重食物中毒事故或其他嚴重食源性疾病，向他人銷售病死的牲畜肉類，構成銷售不符合安全標準的食品罪，應依法懲處。鑑於他事後自首，認罪認罰，並已經繳納違法所得，故從輕處罰。